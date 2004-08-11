Готова писать тексты разной степени сложности, имею уровень английского В2 , в совершенстве владею руским и украинским языком.
Хорошо розбираюсь в таких темах как:
-юридическая сфера , правовые системы РФ , Украины и мира
-журналистика(написание текстов, простой и понятный слог)
-машинная работа( набор текстов, зполнение таблиц)
-ведение социальных сетей ( легко могу вести ваш инстаграмм/твиттер/фейсбук)
-перевод( могу переводить с/на русский /украинский/английский языки)
Опыта работы по журналистике и машинной работе не много но я быстро обучаема)
Из личных качевств:
-активность
-комуникабельность
-быстрота реакции
Почему именно я?)
1.Обучение молодых сотрудников,гибкость
Молодые люди обычно более обучаемы , и гибки в вопросах индивидуальных подходов к клиенту
2.Короткие сроки
Если вам нужна опперативная работа - вы по адресу, всегда выполняю всё быстро и оперативно
3.Поддержка студентов
Как мы знаем студенты люди-терминаторы)
4.Доскональное знание языка
5.Гарантия проекта
6.Доступная цена
Если вам нужен перевод то лучшего соотношения цена-качество вы не найдёте)
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Телеграмм: @doril8
Портфолио
- Проект на английском182 просмотра
- Аудиоперевод149 просмотров
- Перевод английский162 просмотра
- Тексты135 просмотров
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