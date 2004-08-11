Doril

Дори Doril

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Только качественно ПЕРЕВОД И ТЕКСТ в ВАШИ сроки

Готова писать тексты разной степени сложности, имею уровень английского В2 , в совершенстве владею руским и украинским языком.

Хорошо розбираюсь в таких темах как:

-юридическая сфера , правовые системы РФ , Украины и мира

-журналистика(написание текстов, простой и понятный слог)

-машинная работа( набор текстов, зполнение таблиц)

-ведение социальных сетей ( легко могу вести ваш инстаграмм/твиттер/фейсбук)

-перевод( могу переводить с/на русский /украинский/английский языки)

Опыта работы по журналистике и машинной работе не много но я быстро обучаема)

Из личных качевств:

-активность

-комуникабельность

-быстрота реакции

Почему именно я?)

1.Обучение молодых сотрудников,гибкость

Молодые люди обычно более обучаемы , и гибки в вопросах индивидуальных подходов к клиенту

2.Короткие сроки

Если вам нужна опперативная работа - вы по адресу, всегда выполняю всё быстро и оперативно

3.Поддержка студентов

Как мы знаем студенты люди-терминаторы)

4.Доскональное знание языка

5.Гарантия проекта

6.Доступная цена

Если вам нужен перевод то лучшего соотношения цена-качество вы не найдёте)

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @doril8

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Отзывы заказчиков

eugenekotlar
Евгений 
65 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
$25
9 баллов
3 года назад
Набрать английский текст из PDF в текст эдитор
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Рерайт на английском плюс контент-менеджмен
WordPress
Прекрасный английский, высокая скорость написания текстов. Рекомендую!
Всё на высоте, однозначно рекомендую
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