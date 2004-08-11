Только качественно ПЕРЕВОД И ТЕКСТ в ВАШИ сроки

Готова писать тексты разной степени сложности, имею уровень английского В2 , в совершенстве владею руским и украинским языком.

Хорошо розбираюсь в таких темах как:

-юридическая сфера , правовые системы РФ , Украины и мира

-журналистика(написание текстов, простой и понятный слог)

-машинная работа( набор текстов, зполнение таблиц)

-ведение социальных сетей ( легко могу вести ваш инстаграмм/твиттер/фейсбук)

-перевод( могу переводить с/на русский /украинский/английский языки)

Опыта работы по журналистике и машинной работе не много но я быстро обучаема)

Из личных качевств:

-активность

-комуникабельность

-быстрота реакции

Почему именно я?)

1.Обучение молодых сотрудников,гибкость

Молодые люди обычно более обучаемы , и гибки в вопросах индивидуальных подходов к клиенту

2.Короткие сроки

Если вам нужна опперативная работа - вы по адресу, всегда выполняю всё быстро и оперативно

3.Поддержка студентов

Как мы знаем студенты люди-терминаторы)

4.Доскональное знание языка

5.Гарантия проекта

6.Доступная цена

Если вам нужен перевод то лучшего соотношения цена-качество вы не найдёте)

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @doril8