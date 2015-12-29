Dorimarsel

Вы знаете, что Вам нужно! А я просто даю вам это!

Добрый день, мой дорогой друг! Вы уже создали свой интернет-проект? А может быть приобрели его и теперь заботитесь о нем, как о собственном? На самом деле, это не так важно. Важно то, что Вы потратили на это не мало сил, как материальных, так и умственных! Уже этим стоит гордиться , не так ли?

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