DoroginaOlga

Резюме

Дорогина Ольга Сергеевна

Фотограф;

Графический дизайнер;

Верстальщик.

Контактная информация:

Адрес проживания

Телефон 8-911-080-30-62

Электронная почта [email protected]

Общие сведения:

Дата рождения 25.11.85

Семейное положение Не замужем, детей нет.

Опыт работы:

2009-2010 Фрилансер Разработка и отрисовка логотипов, создание наружной рекламы. Рерайтинг и копирайтинг статей для наполнения сайтов.

Август 2009 – июль 2010 гг. Государственное учреждение культуры «Зоологический парк Удмуртии» Дизайнер (художник-конструктор), фотограф Разработка фирменной сувенирной продукции, корпоративных материалов, поздравлений, благодарственных писем, открыток, информационных и развлекательных стендов, указателей, предупреждающий табличек, создание рекламных макетов, баннеров, верстка книг и буклетов, праздничное оформление административных зданий и территорий, администрирование сайта, формирование фотобанка для учреждения, организация и проведение мероприятий регионального и международного масштаба (конференции).

Конец 2007.- август 2009 гг. Охранно-детективное объединение «Вихрь» дизайнер Разработка фирменного стиля, организация и проведение корпоративных мероприятий, разработка сувенирной и рекламной продукции, издание корпоративной газеты «Крепкий орешек», администрирование сайта компании

Образование:

1993-2003 гг. Школа-лицей №41

2003 - 2008 гг. Удмуртский государственный университет

Биолого-химический факультет

Специальность: биолог

2008-2010 гг. Удмуртский государственный университет

Очная аспирантура биолого-химического факультета

Специальность: экология

Участие в проектах:

2003-2008 гг. Творческая группа БХФ Разработчик проектов, режиссёр, сценарист Написание сценариев, постановка спектаклей, разработка оригинальных жанров, создание фильмов и анимации

Дополнительные сведения:

Владение языками Английский (свободный)

Владение ПК Уверенный пользователь

Создание анимации (в составе творческой группы «Турандот») Короткометражные мультипликационные фильмы

Оформление кафе, витрин, клубов, сцен «Скотч» студия оформления помещений.

Владение программами CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe In-Design, Adobe Illustrator, Adobe Page Maker

Увлечения: Фотография, искусство, путешествия.

Личные качества Высокая работоспособность, гибкость, коммуникабельность, способность к обучению, умение анализировать, творческий подход в решении вопросов, исполнительность.