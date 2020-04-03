Dorothy

Дарья Шильникова Dorothy

 
38 летРоссия/Тольятти
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Баннеры
нет отзывов
от $3
от 2 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $25
от 7 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
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от $20
от 7 дней
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Обработка фотографий
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от $1
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 7 дней
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