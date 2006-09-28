

Навыки Копирайтинг Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;

Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;

Написание продающих текстов. SEO-копирайтинг Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов;

LSI оптимизация текстового контента страниц;

Адаптация текстов под семантическое ядро. Редактура-корректоровка Оперативное редактирование, корректура текстов;

Стилистическая правка текстов. Личные качества Аналитический склад ума;

Ответственность;

Ориентированность на результат;

Про активность. Языки Русский Опыт работы SMM-копирайтер Фриланс 20162018 Подготовка текстов новостей и пресс-релизов;

Составление продающих текстов-анонсов;

Написание статей, обзоров, пресс-релизов, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей, контента для электронных и печатных СМИ;

Администрирование страниц в социальных сетях;

Подбор медиа контента для размещения в соц-сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте), на корпоративных страницах клиентов.

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Я против войны в Украине !