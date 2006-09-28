Навыки
Копирайтинг
Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;
Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;
Написание продающих текстов.
SEO-копирайтинг
Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов;
LSI оптимизация текстового контента страниц;
Адаптация текстов под семантическое ядро.
Редактура-корректоровка
Оперативное редактирование, корректура текстов;
Стилистическая правка текстов.
Личные качества
Аналитический склад ума;
Ответственность;
Ориентированность на результат;
Про активность.
Языки
Русский
Опыт работы
SMM-копирайтер
Фриланс
20162018
Подготовка текстов новостей и пресс-релизов;
Составление продающих текстов-анонсов;
Написание статей, обзоров, пресс-релизов, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей, контента для электронных и печатных СМИ;
Администрирование страниц в социальных сетях;
Подбор медиа контента для размещения в соц-сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте), на корпоративных страницах клиентов.
Ном: 89918214162