Dosbek06

Досбек Dosbek06

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад


Навыки

Копирайтинг

  • Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;

  • Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;

  • Написание продающих текстов.

SEO-копирайтинг

  • Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов;

  • LSI оптимизация текстового контента страниц;

  • Адаптация текстов под семантическое ядро.

Редактура-корректоровка

  • Оперативное редактирование, корректура текстов;

  • Стилистическая правка текстов.

Личные качества

  • Аналитический склад ума;

  • Ответственность;

  • Ориентированность на результат;

  • Про активность.

Языки

Русский

Опыт работы

SMM-копирайтер

Фриланс

20162018

  • Подготовка текстов новостей и пресс-релизов;

  • Составление продающих текстов-анонсов;

  • Написание статей, обзоров, пресс-релизов, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей, контента для электронных и печатных СМИ;

  • Администрирование страниц в социальных сетях;

  • Подбор медиа контента для размещения в соц-сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте), на корпоративных страницах клиентов.

  • Ном: 89918214162


Копирайтинг
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