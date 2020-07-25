Сделаю логотип который поможет, а не понравится.

ОБО МНЕ

﻿ ﻿Опыт и компетентность

﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций

﻿ ﻿Настойчивость и эффективность

﻿ ﻿Надёжность и пунктуальность

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿ ﻿Разработка логотипа, фирменного стиля

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

﻿ ﻿Оперативная комуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленым срокам.

﻿ ﻿100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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