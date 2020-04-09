Работаю ответственно, качественно и быстро

Я очень много времени проводу за компьютером. Люблю писать тексты на разные тематики, от детских товаров, до описание эротической сцены для заполнения сайта, так же мужские темы меня не пугают. Всегда готова учиться и узнавать, что - то новое и интересное. Работаю быстро, качественно и надежно. уникальность текста до 95 %, пишу все только со своей головы. Так же пишу рефераты, контрольные работы.

По образованию бухгалтер - аудитор. Введу удаленно ЧП и ООО.