DotParsed

Дмитрий DotParsed

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Приветствую, я разработчик парсеров и ботов автоматизации.

Предлагаю ряд полезных для бизнеса услуг:

1) Парсинг – сбор данных из открытых источников интернета:телефоны, email, цены, прайсы, адреса, артикулы, картинки и т.д. – любую

информацию можно выгрузить из открытых источников в Excel или скачать в архив.

 

2) Роботы автоматизации – парсеры, боты, программы аналитики и т.д.

 

3) Реклама – размещение множества объявлений по вашей услуге, на форумах, доскахобъявлений или группах социальных сетей.

                                                                                                       

Стек технологий: Node.js, Mongodb, javascript

Дополнительно html, css

 

Dot.parsed[собака]gmail.com

+7964 942-49-36 whatsapp