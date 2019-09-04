Приветствую, я разработчик парсеров и ботов автоматизации.

Предлагаю ряд полезных для бизнеса услуг:

1) Парсинг – сбор данных из открытых источников интернета:телефоны, email, цены, прайсы, адреса, артикулы, картинки и т.д. – любую

информацию можно выгрузить из открытых источников в Excel или скачать в архив.

2) Роботы автоматизации – парсеры, боты, программы аналитики и т.д.

3) Реклама – размещение множества объявлений по вашей услуге, на форумах, доскахобъявлений или группах социальных сетей.

Стек технологий: Node.js, Mongodb, javascript

Дополнительно html, css

Dot.parsed[собака]gmail.com

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