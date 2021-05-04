DotsenkoEvgen

Разработчик Чат-ботов, Маркетолог

Контакты: +7 (951) 027-16-74

[email protected] — предпочитаемый способ связи

Разработчик Чат-ботов, Маркетолог

Москва Возраст: 23 года

Опыт работы _______________________________________________________

Декабрь 2018— декабрь 2019

1 год 1 месяц

It решения для бизнеса

Разработчик чат-ботов

Разработка и внедрение Чат-ботов

Внедрение геймификации

Изменение чат-ботов, настройка и интеграция с CRM

Февраль 2020 —

по настоящее время

1 год 3 месяца

RSI-fund

Казань, Rsi-fund.ru

Управление многопрофильными активами

Управляющая компания группы, холдинга, штаб-квартира

Руководитель отдела маркетинга (Направление Чат-Боты)

Управляющий отделом маркетинга (направление чат-ботов).

Генерация холодных воронок лидогенерации (новых партнеров)

Генерация воронок работы внутри компании для удобства партнеров.

Образование ________________________________________________________

Среднее

Знание языков_______________________________________________________

Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Обо мне____________________________________________________________

Уже более 2-х лет я разрабатываю Чат-Боты для Ваших бизнесов.Заработал своим клиентам за это время более 50 млн рублей

За это время я познакомился с многими нишами, начиная от стоматологий, заканчивая розничными магазинами и недвижимостью.Если Вы думаете что Чат-Бот не для Вас - уверяю, Вы ошибаетесь)

Что такое ЧАТ-БОТ?

————————

Система лояльности

Новый канал лидогенерации

Замена уставших сотрудников

Удобство Клиента

Встроенная геймификация

————————

Ваша компания будет всегда в голове у Ваших клиентов.

Уведомление о всех Акциях с открываемостью до 92%

Ненавязчивые полезные сообщения раз в неделю Вашим клиентам

————————

Не надо заставлять клиентов рассказывать о Вас знакомым.

Они сделают это сами - познакомившись с Чат-Ботом

————————

Клиент всегда может посмотреть информацию о Вас

Заказать или забронировать место, услугу, еду, товар и т.д.

Оставить обратную связь об оказанной услуге, товаре...

————————

И ещё много-много всего...

13 решений которые решает бот клиенту:

1. Реклама стала дороже в 3 раза?

2. Менеджеры не успевают или не могут работать с возражениями?

3. Работаете с клиентами только 8 часов в день?

4. Не можете создать воронку продаж?

5. Не можете упаковать себя как специалиста?

6. Не удобно принимать платежи?

7. Нет хорошего сайта?

8. Из-за навязчивых уведомлений клиенты отписываются?

9. Нет правильно выстроенной линейки продуктов?

10. Нет новых каналов лидогенерации (трафика)?

11. E-mail маркетинг не работает?

12. Ограниченный охват пользователей?

13. Не удобство знакомства клиента с компанией ?

ГАРАНТИЯ:

Конверсии от 25%

Открываемость от 85%