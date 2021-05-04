DotsenkoEvgen

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Разработчик Чат-ботов, Маркетолог
Москва Возраст: 23 года
Опыт работы _______________________________________________________
Декабрь 2018— декабрь 2019
1 год 1 месяц
It решения для бизнеса
Разработчик чат-ботов
Разработка и внедрение Чат-ботов
Внедрение геймификации
Изменение чат-ботов, настройка и интеграция с CRM
Февраль 2020 —
по настоящее время
1 год 3 месяца
RSI-fund
Казань, Rsi-fund.ru
Управление многопрофильными активами
Управляющая компания группы, холдинга, штаб-квартира
Руководитель отдела маркетинга (Направление Чат-Боты)
Управляющий отделом маркетинга (направление чат-ботов).
Генерация холодных воронок лидогенерации (новых партнеров)
Генерация воронок работы внутри компании для удобства партнеров.
Образование ________________________________________________________
Среднее
Знание языков_______________________________________________________
Русский — Родной
Английский — B1 — Средний
Обо мне____________________________________________________________
Уже более 2-х лет я разрабатываю Чат-Боты для Ваших бизнесов.Заработал своим клиентам за это время более 50 млн рублей
За это время я познакомился с многими нишами, начиная от стоматологий, заканчивая розничными магазинами и недвижимостью.Если Вы думаете что Чат-Бот не для Вас - уверяю, Вы ошибаетесь)
Что такое ЧАТ-БОТ?
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Система лояльности
Новый канал лидогенерации
Замена уставших сотрудников
Удобство Клиента
Встроенная геймификация
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Ваша компания будет всегда в голове у Ваших клиентов.
Уведомление о всех Акциях с открываемостью до 92%
Ненавязчивые полезные сообщения раз в неделю Вашим клиентам
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Не надо заставлять клиентов рассказывать о Вас знакомым.
Они сделают это сами - познакомившись с Чат-Ботом
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Клиент всегда может посмотреть информацию о Вас
Заказать или забронировать место, услугу, еду, товар и т.д.
Оставить обратную связь об оказанной услуге, товаре...
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И ещё много-много всего...
13 решений которые решает бот клиенту:
1. Реклама стала дороже в 3 раза?
2. Менеджеры не успевают или не могут работать с возражениями?
3. Работаете с клиентами только 8 часов в день?
4. Не можете создать воронку продаж?
5. Не можете упаковать себя как специалиста?
6. Не удобно принимать платежи?
7. Нет хорошего сайта?
8. Из-за навязчивых уведомлений клиенты отписываются?
9. Нет правильно выстроенной линейки продуктов?
10. Нет новых каналов лидогенерации (трафика)?
11. E-mail маркетинг не работает?
12. Ограниченный охват пользователей?
13. Не удобство знакомства клиента с компанией ?
ГАРАНТИЯ:
Конверсии от 25%
Открываемость от 85%