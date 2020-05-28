Мы — команда молодых профессионалов в сфере digital и электронной коммерции

Что мы делаем

Наша миссия — создавать современные интернет-решения, которые помогут вашему бизнесу достигать больших результатов при минимальных затратах.

Мы не делаем просто интернет-магазин или сайт, мы делаем эффективное бизнес решение для продажи товара через интернет или продвижения ваших услуг.

Наши услуги

Web-разработка: от имиджевого сайта и отдельных его модулей до CMS, CRM-систем и внутренних сервисов компании, любой сложности.

Поддержка и ведения сайта: от технической поддержки до полного ведения вашего бизнеса в интернете

Интернет-маркетинг: разработка комплексной рекламной кампании направленной на привлечение целевых клиентов с оплатой за результат (собственная разработка).

Продвижение сайта: SEO-оптимизация, Контекстная реклама (Begun, Яндекс Директ, Google AdWords), а также все стандартные виды интернет рекламы.

Преимущества

Мы беремся за работу только тогда, когда понимаем что мы делаем, поэтому с нами Вы получите не просто сайт, а готовый бизнес в интернете. Все наши проекты на выходе полностью проходят тестирование, имеют законченный внешний вид и наполнены контентом в той мере, чтобы с первого дня релиза быть готовым проектом.