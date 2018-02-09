Добрый день, мне нужно объединить фото сумок (у меня фото сумок по отдельности) в одну картинку..чтобы это выглядело профессионально и стильно...не просто приклеить все фото на какой-нибудь фон, а ...
Обработка фотографий7 заявок
Закрыт
7 лет назад
Добрый день, мне нужно объединить фото сумок (у меня фото сумок по отдельности) в одну картинку..чтобы это выглядело профессионально и стильно...не просто приклеить все фото на какой-нибудь фон, а ...
Добрый день, мне нужно объединить фото сумок (у меня фото сумок по отдельности) в одну картинку..чтобы это выглядело профессионально и стильно...не просто приклеить все фото на какой-нибудь фон, а ...
Добрый день, нужен логотип для интернет магазина по продаже авторских сумок..название ACCESSOART - нужно выделить S и О, может сделать в форме круглой сумки, не знаю, но хотелось бы, чтобы присутствовал рисунок или форма сумки, ...