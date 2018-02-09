Doudou

Гулия Doudou

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Фото-баннер

    Добрый день, мне нужно объединить фото сумок (у меня фото сумок по отдельности) в одну картинку..чтобы это выглядело профессионально и стильно...не просто приклеить все фото на какой-нибудь фон, а ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Картинка-фото, баннер

    Добрый день, мне нужно объединить фото сумок (у меня фото сумок по отдельности) в одну картинку..чтобы это выглядело профессионально и стильно...не просто приклеить все фото на какой-нибудь фон, а ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    Добрый день, нужен логотип для интернет магазина по продаже авторских сумок..название ACCESSOART - нужно выделить S и О, может сделать в форме круглой сумки, не знаю, но хотелось бы, чтобы присутствовал рисунок или форма сумки, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Очень доволен сотрудничеством
Очень довольна работой Антона, все пожелания учтены, был всегда на связи, и все выполнил к сроку, как договаривались, спасибо! рекомендую!
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