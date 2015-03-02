Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах

Опыт работы по продвижению сайтов 4 года. Есть опыт работы в Seo компании.

Предоставляю услуги по оптимизации и продвижению сайтов в поисковых системах:

Внутренняя оптимизации сайта.

Внешняя оптимизация сайта.

Подбор семантического ядра для продвижения сайта.

Семантический анализ текстов сайта.

Составление Seo-аудита, технического аудита сайта.

Анализ сайтов конкурентов.

Опыт работы с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика.

Опыт продвижение по регионам в Яндексе.

Опыт работы с контекстной рекламой.

Портфолио высылаю по просьбе клиентов.

Прайс лист:

Консультация по вопросам оптимизации 30$ час

Seo- Аудит или внутренняя оптимизация сайта от 100$ (в зависимости от объема)

Продвижение сайта бюджет от 200$