DouglasPrime

Алексей DouglasPrime

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах

Опыт работы по продвижению сайтов 4 года. Есть опыт работы в Seo компании.

Предоставляю услуги по оптимизации и продвижению сайтов в поисковых системах:

Внутренняя оптимизации сайта.

Внешняя оптимизация сайта.

Подбор семантического ядра для продвижения сайта.

Семантический анализ текстов сайта.

Составление Seo-аудита, технического аудита сайта.

Анализ сайтов конкурентов.

Опыт работы с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика.

Опыт продвижение по регионам в Яндексе.

Опыт работы с контекстной рекламой.

Портфолио высылаю по просьбе клиентов.

Прайс лист:

Консультация по вопросам оптимизации 30$ час

Seo- Аудит или внутренняя оптимизация сайта от 100$ (в зависимости от объема)

Продвижение сайта бюджет от 200$

Отзывы заказчиков

Anya544
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Покупка ссылок
Отзыв недоступен.
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Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$30/час
от $300от 90 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга