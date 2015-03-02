Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах
Опыт работы по продвижению сайтов 4 года. Есть опыт работы в Seo компании.
Предоставляю услуги по оптимизации и продвижению сайтов в поисковых системах:
Внутренняя оптимизации сайта.
Внешняя оптимизация сайта.
Подбор семантического ядра для продвижения сайта.
Семантический анализ текстов сайта.
Составление Seo-аудита, технического аудита сайта.
Анализ сайтов конкурентов.
Опыт работы с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика.
Опыт продвижение по регионам в Яндексе.
Опыт работы с контекстной рекламой.
Портфолио высылаю по просьбе клиентов.
Прайс лист:
Консультация по вопросам оптимизации 30$ час
Seo- Аудит или внутренняя оптимизация сайта от 100$ (в зависимости от объема)
Продвижение сайта бюджет от 200$
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$30/час
от $300от 90 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга