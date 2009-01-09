Dozer32

Александр Розд Dozer32

 
NaN летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
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Отличный исполнитель. Оперативный , четкий подход к работе. Рекомендую.
Отличный заказчик! Все быстро, четко, понятно! Рекомендую с ним сотрудничать!
Ответный отзыв