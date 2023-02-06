Графический дизайн/ цифровой рисунок
Рад, что вы посетили мою страницу. Итак, здравствуйте!
Я графический дизайнер по образованию, в основном, специализируюсь на печатной продукции, многостраничном дизайне, дизайне упаковок. Я занимаюсь графическим дизайном уже более 3 лет. Это не единственное мое занятие,
я - иллюстратор, увлекаюсь цифровым рисунком. Всегда открыт к изучении и освоению новой информации.
Своими навыками я добиваюсь гармоничного, качественного решения.
Мои ключевые навыки:
1. Творческое видение объектов;
2. Качественная разработка дизайна, вплоть до малейших деталей;
3. Работа в команде;
4. Ответственность и пунктуальность;
5. Четкое распределение времени;
6. Знание допечатной подготовки и постпечатной обработки;
7. Знание Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
Я против войны в Украине!
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