DozorDesign

Илья DozorDesign

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайн/ цифровой рисунок

Рад, что вы посетили мою страницу. Итак, здравствуйте!

Я графический дизайнер по образованию, в основном, специализируюсь на печатной продукции, многостраничном дизайне, дизайне упаковок. Я занимаюсь графическим дизайном уже более 3 лет. Это не единственное мое занятие,
я - иллюстратор, увлекаюсь цифровым рисунком. Всегда открыт к изучении и освоению новой информации.
Своими навыками я добиваюсь гармоничного, качественного решения.

Мои ключевые навыки:
1. Творческое видение объектов;
2. Качественная разработка дизайна, вплоть до малейших деталей;
3. Работа в команде;
4. Ответственность и пунктуальность;
5. Четкое распределение времени;

6. Знание допечатной подготовки и постпечатной обработки;
7. Знание Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Портфолио

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