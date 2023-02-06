Графический дизайн/ цифровой рисунок

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Я графический дизайнер по образованию, в основном, специализируюсь на печатной продукции, многостраничном дизайне, дизайне упаковок. Я занимаюсь графическим дизайном уже более 3 лет. Это не единственное мое занятие,

я - иллюстратор, увлекаюсь цифровым рисунком. Всегда открыт к изучении и освоению новой информации.

Своими навыками я добиваюсь гармоничного, качественного решения.



Мои ключевые навыки:

1. Творческое видение объектов;

2. Качественная разработка дизайна, вплоть до малейших деталей;

3. Работа в команде;

4. Ответственность и пунктуальность;

5. Четкое распределение времени;

6. Знание допечатной подготовки и постпечатной обработки;

7. Знание Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.