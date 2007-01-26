Выполняю качественную работу. Большой опыт работы на многие американские и канадские фирмы. Успешно выполил несколько проектов на известные студии России и Украины.
Дизайн сайтов и флэш анимация на любой вкус!
Портфолио
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