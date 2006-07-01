Основная Инормация

Ничеговский Евгений Сергеевич

Тел. (моб.) +7 (926) 938-43-69

Проживание Москва

Возраст - 27 лет

Образование

Основное

2009 — МГТУ им. Баумана (аспирантура), Фундаментальные Науки / Прикладная математика

2006 — МГТУ им. Баумана, Аэрокосмический / Прикладная математика. Диплом инженера-математика, Тема диплома: Математическое моделирование теплофизических и электрофизических свойств композиционных материалов

Повышение квалификации/курсы

2008 — Основы тестирования производительности, Luxoft, сертификат

2008 — Основы автоматизированного тестирования графический пользовательских интерфейсов, Luxoft, сертификат

2008 — TST-068 Автоматизация тестирования с использованием AutomatedQA TestComplete, Luxoft, сертификат

2005 — Курс "Инженер-тестировщик", Высшая школа программирования, .

2002 — Углубленное изучение английского языка, МГТУ им. Баумана.

11.2007 - 12.2010 , Промедичи

Ведущий инженер отдела тестирования (руководитель отдела)

Обязанности, функции:

Руководство проектами.

Распределение обязанностей между сотрудниками отдела

Разработка тест-планов, тест-кейсов, инструкций по проведению приемочного тестирования, методик проведения тестирования в соответствии с ГОСТ 19.*, 34.*

Разработка регламента работы отдела тестирования, соглашения о взаимодействии отдела тестирования с другими отделами.

07.2006 - 08.2007 , Luxoft

Старший тестировщик

06.2005 - 05.2006 , PWI Corp.

Тестировщик

Основные навыки

- Оценка трудоемкости

- Тестирование ПО: разработка, выполнение тест-кейсов, составление отчетов о тестировании.

- Тестирование документации.

- Опыт работы с PostgreSQL, SQL Server, Oracle.

- Оптимизация запросов.

- Знание Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Visio, Project).

- Серверные приложения: Sun Application Server (установка, настройка).

- Bug-tracking tools: Trac (администрирование), Rational ClearQuest, Bugzilla, Jira.

- Операционные системы: Windows Vista/XP/2000/2000 Server/2003 Server (администирование). *nix systems (на уровне пользователя).

Проведение следущих видов тестирования:

1. Регрессионное.

2. Функциональное.

3. Пользовательского интерфейса.

4. Тестирование производительности.

5. Автоматизированное тестирование с использованием Automated QA TestComplete v.6.