Основная Инормация
Ничеговский Евгений Сергеевич
Тел. (моб.) +7 (926) 938-43-69
Проживание Москва
Возраст - 27 лет
Образование
Основное
2009 — МГТУ им. Баумана (аспирантура), Фундаментальные Науки / Прикладная математика
2006 — МГТУ им. Баумана, Аэрокосмический / Прикладная математика. Диплом инженера-математика, Тема диплома: Математическое моделирование теплофизических и электрофизических свойств композиционных материалов
Повышение квалификации/курсы
2008 — Основы тестирования производительности, Luxoft, сертификат
2008 — Основы автоматизированного тестирования графический пользовательских интерфейсов, Luxoft, сертификат
2008 — TST-068 Автоматизация тестирования с использованием AutomatedQA TestComplete, Luxoft, сертификат
2005 — Курс "Инженер-тестировщик", Высшая школа программирования, .
2002 — Углубленное изучение английского языка, МГТУ им. Баумана.
11.2007 - 12.2010 , Промедичи
Ведущий инженер отдела тестирования (руководитель отдела)
Обязанности, функции:
Руководство проектами.
Распределение обязанностей между сотрудниками отдела
Разработка тест-планов, тест-кейсов, инструкций по проведению приемочного тестирования, методик проведения тестирования в соответствии с ГОСТ 19.*, 34.*
Разработка регламента работы отдела тестирования, соглашения о взаимодействии отдела тестирования с другими отделами.
07.2006 - 08.2007 , Luxoft
Старший тестировщик
06.2005 - 05.2006 , PWI Corp.
Тестировщик
Основные навыки
- Оценка трудоемкости
- Тестирование ПО: разработка, выполнение тест-кейсов, составление отчетов о тестировании.
- Тестирование документации.
- Опыт работы с PostgreSQL, SQL Server, Oracle.
- Оптимизация запросов.
- Знание Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, Visio, Project).
- Серверные приложения: Sun Application Server (установка, настройка).
- Bug-tracking tools: Trac (администрирование), Rational ClearQuest, Bugzilla, Jira.
- Операционные системы: Windows Vista/XP/2000/2000 Server/2003 Server (администирование). *nix systems (на уровне пользователя).
Проведение следущих видов тестирования:
1. Регрессионное.
2. Функциональное.
3. Пользовательского интерфейса.
4. Тестирование производительности.
5. Автоматизированное тестирование с использованием Automated QA TestComplete v.6.