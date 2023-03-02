То что ты ищешь

Как копирайтер с опытом более 5 лет, я создаю продающие тексты для различных маркетинговых целей. Я умею исследовать тематику, анализировать конкурентов и создавать контент, который привлекает внимание и удерживает интерес читателей. Я владею навыками SEO-оптимизации, что позволяет мне создавать тексты, которые не только читаются хорошо, но и помогают улучшать позиции сайтов в поисковых системах. Я готов работать как в команде, так и самостоятельно, и всегда стремлюсь к качественному и результативному выполнению поставленных задач.