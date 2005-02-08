Добрый день!

Меня зовут Кирилл, мне 17 лет. Я начинающий Web-дизайнер, работал на фрилансе, есть небольшие проекты. Делал дизайн инстаграм страниц для бизнеса. Свободно владею Figma и ее плагинами. Владею Adobe Photoshop и Illustrator(совершенствую свои навыки). Готов сразу приступить к работе. Готов учиться и совершенствовать свои навыки. Коммуникабельный и легко вливаюсь в коллектив.

Имеется сертификат "Основы интернет маркетинга" от Google.

Среднее образование

Русский — Родной

Английский — B1 — Средний