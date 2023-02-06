Я - амбициозный и обучающийся веб-разработчик. Имею опыт в создании адаптивных веб-сайтов как для десктопных компьютеров, так и для мобильных устройств. Владею HTML, CSS, JavaScript и другими технологиями, необходимыми для создания качественных и функциональных веб-сайтов. Всегда готов учиться новым инструментам и технологиям, чтобы сделать ваш сайт адаптивным и идеально отображаться на любом устройстве. Готов предоставить мои услуги и исполнить ваш проект качественно и в срок.