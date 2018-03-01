Быстрое и качественное написание текстов!
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Предлагаю качественное и быстрое выполнение услуг разного характера: рерайт, копирайт, копипаст, администрирование сайтов, наполнение магазинов товарами.
Для сотрудничества необходимо:
- чётко поставленное задание;
- взаимосвязь (возможность получить ответ на появившиеся во время работы вопросы);
Я гарантирую:
- выполненную работу в установленный срок;
- внимание ко всем просьбам;
- постоянную связь;
- проверку уникальности на желаемой Вами платформе;
Для того, чтобы задания выполнялись быстро и без последующих корректировок - прошу до начала выполнения работы оговаривать все детали.