Быстрое и качественное написание текстов!

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Предлагаю качественное и быстрое выполнение услуг разного характера: рерайт, копирайт, копипаст, администрирование сайтов, наполнение магазинов товарами.

Для сотрудничества необходимо:

- чётко поставленное задание;

- взаимосвязь (возможность получить ответ на появившиеся во время работы вопросы);

Я гарантирую:

- выполненную работу в установленный срок;

- внимание ко всем просьбам;

- постоянную связь;

- проверку уникальности на желаемой Вами платформе;

Для того, чтобы задания выполнялись быстро и без последующих корректировок - прошу до начала выполнения работы оговаривать все детали.