DrSAn

Гость DrSAn

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Сайт в ТОП 10 по ключевым словам

    Необходимо продвинуть сайт www.omc.ru нормальными методами в ТОП10 по некоторым посиковым словам. Перечень интерисующих поисковых слов. Расматриваются предложения компаний с опытом продвижения. АУТСОРСИНГ Клининг Генеральная уборка Комплексная Ежедневная Уборка после и во время строительства Уход за территориями Специальные работы Услуги прачечной Услуги ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видео ЧАТ

    Необходимо разработать сайт с видео чатом и билинговой системой, системой авторизации и безопасной передачей видео. Система работает по следующему принципу: Веб камера -&gt; сервер -&gt; несколько клиентов. Передача звука, и текста. Все взаимодействие через веб ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуются разработчики видео чата с возможным последующим обслуживанием сер

    Необходимо разработать сайт с видео чатом с билинговой системой, системой авторизации и безопасной передачей видео. Сайт широкой функциональности. Дизайн придумывать не надо. Так же желательно дальнейшее сопровождение и администрирование 2-х серверов один с сайтом один ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад