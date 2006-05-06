Необходимо разработать сайт с видео чатом с билинговой системой, системой авторизации и безопасной передачей видео. Сайт широкой функциональности. Дизайн придумывать не надо. Так же желательно дальнейшее сопровождение и администрирование 2-х серверов один с сайтом один ...