Необходимо продвинуть сайт www.omc.ru нормальными методами в ТОП10 по некоторым посиковым словам. Перечень интерисующих поисковых слов. Расматриваются предложения компаний с опытом продвижения. АУТСОРСИНГ Клининг Генеральная уборка Комплексная Ежедневная Уборка после и во время строительства Уход за территориями Специальные работы Услуги прачечной Услуги ...
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- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать сайт с видео чатом и билинговой системой, системой авторизации и безопасной передачей видео. Система работает по следующему принципу: Веб камера -> сервер -> несколько клиентов. Передача звука, и текста. Все взаимодействие через веб ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо разработать сайт с видео чатом с билинговой системой, системой авторизации и безопасной передачей видео. Сайт широкой функциональности. Дизайн придумывать не надо. Так же желательно дальнейшее сопровождение и администрирование 2-х серверов один с сайтом один ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт18 лет назад