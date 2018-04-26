DrSudba

Артем DrSudba

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  •  Макет для Instagram рекламы

    Здравствуйте Нужен анимационный макет для рекламы у блогеров. SaaS сервис с возможностью создать свой мини сайт легким перетаскиванием блоков. Реклама должна поместиться в одно сторис.

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить оплату Яндекс.Деньгами

    $35

    Здравствуйте. Есть движок, который не особо популярен.   Сейчас есть оплата через PayPal.   При удачной оплате меняется тариф человека, на тот который он купил, и присылается на почту администратора уведомление.   Нужно сделать то ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад