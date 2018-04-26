Здравствуйте Нужен анимационный макет для рекламы у блогеров. SaaS сервис с возможностью создать свой мини сайт легким перетаскиванием блоков. Реклама должна поместиться в одно сторис.
Наружная реклама9 заявок
Закрыт
5 лет назад
Здравствуйте Нужен анимационный макет для рекламы у блогеров. SaaS сервис с возможностью создать свой мини сайт легким перетаскиванием блоков. Реклама должна поместиться в одно сторис.
Здравствуйте. Есть движок, который не особо популярен. Сейчас есть оплата через PayPal. При удачной оплате меняется тариф человека, на тот который он купил, и присылается на почту администратора уведомление. Нужно сделать то ...