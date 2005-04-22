DrWeb

Гость DrWeb

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
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  • Змея

    $10

    Необходимо нарисовать Змею, максимально похожую на реальную, размером не больше 200х50, с возможностью изменения основного оттенка тела змеи. Подробнее - обсудим:)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен глаз.

    $3

    Нужен глаз нарисованный на flash, максимально похожий на реал, с различными эфектами(желательно), хотелось бы чтоб он моргал)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад