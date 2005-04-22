$10
Необходимо нарисовать Змею, максимально похожую на реальную, размером не больше 200х50, с возможностью изменения основного оттенка тела змеи. Подробнее - обсудим:)
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
18 лет назад
Необходимо нарисовать Змею, максимально похожую на реальную, размером не больше 200х50, с возможностью изменения основного оттенка тела змеи. Подробнее - обсудим:)
Нужен глаз нарисованный на flash, максимально похожий на реал, с различными эфектами(желательно), хотелось бы чтоб он моргал)