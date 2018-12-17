DraculaCV

Сергей DraculaCV

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Я тот, кто подходит к работе оригинально и старается всё делать качественно.

Графика и фотография

Обработка фотографий и изображений:

  • ·        замена фона, удаление фона
  • ·        удаление объектов
  • ·        ретушь
  • ·        удаление водных знаков
  • ·        восстановление старых фото
  • ·        смена цвета отдельных объектов
  • ·        коррекция цвета
  • ·        наложение эффектов 
Фотосъёмка

3D-графика (в процессе обучения)

Вэб-дизайн и интерфейсы:

  • ·        Иконки и пиксель-арт
  • ·        Интерфейсы игр и программ
Тексты:

  • ·        Транскрибация
  • ·        Редактирование и корректура
Аудио, Видео и Мультимедиа

Видеомонтаж:

  • ·        Склейка видео фрагментов
  • ·        Наложение музыки, текста и картинок на видео
  • ·        Добавление эффектов

Музыка, звуки иаудиомонтаж: 

  • ·        Написание музыки с нуля
  • ·        Аранжировка
  • ·        Наложение голоса на музыку
  • ·        Подавление шумов
  • ·        Обрезка аудио
  • ·        Увеличение длинны композиции
Полиграфия и Айдентика:

  • ·        Логотипы и знаки
ВК - https://vk.com/dracula_cv

Почта - [email protected]

Если что-то ещё делать не умею или делаю недостаточно хорошо, обучусь в процессе и это не повлияет на качество. Поэтому,

прошу не отказывать в работе! 

Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга