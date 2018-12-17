Я тот, кто подходит к работе оригинально и старается всё делать качественно.
Графика и фотография
Обработка фотографий и изображений:
- · замена фона, удаление фона
- · удаление объектов
- · ретушь
- · удаление водных знаков
- · восстановление старых фото
- · смена цвета отдельных объектов
- · коррекция цвета
- · наложение эффектов
3D-графика (в процессе обучения)
Вэб-дизайн и интерфейсы:
- · Иконки и пиксель-арт
- · Интерфейсы игр и программ
- · Транскрибация
- · Редактирование и корректура
Видеомонтаж:
- · Склейка видео фрагментов
- · Наложение музыки, текста и картинок на видео
- · Добавление эффектов
- · Написание музыки с нуля
- · Аранжировка
- · Наложение голоса на музыку
- · Подавление шумов
- · Обрезка аудио
- · Увеличение длинны композиции
- · Логотипы и знаки
Почта - [email protected]
Если что-то ещё делать не умею или делаю недостаточно хорошо, обучусь в процессе и это не повлияет на качество. Поэтому,
прошу не отказывать в работе!
Действие аккаунта приостановлено!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга