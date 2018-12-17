Я тот, кто подходит к работе оригинально и старается всё делать качественно.

Графика и фотография

Обработка фотографий и изображений:

· замена фона, удаление фона

· удаление объектов

· ретушь

· удаление водных знаков

· восстановление старых фото

· смена цвета отдельных объектов

· коррекция цвета

· наложение эффектов

3D-графика (в процессе обучения)

Вэб-дизайн и интерфейсы:

· Иконки и пиксель-арт

· Интерфейсы игр и программ

· Транскрибация

· Редактирование и корректура

Видеомонтаж:

· Склейка видео фрагментов

· Наложение музыки, текста и картинок на видео

· Добавление эффектов

· Написание музыки с нуля

· Аранжировка

· Наложение голоса на музыку

· Подавление шумов

· Обрезка аудио

· Увеличение длинны композиции

· Логотипы и знаки

Почта - [email protected]

Если что-то ещё делать не умею или делаю недостаточно хорошо, обучусь в процессе и это не повлияет на качество. Поэтому,

прошу не отказывать в работе!