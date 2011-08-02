Семейное положение: не женат
Образование:
2007г. – по сей день – ГОУ ВПО «Норильский индустриальный институт, факультет электроэнергетики экономики и управления. Квалификация – инженер информационных систем и технологий (в энергетике);
Опыт работы:
январь 2011г. - по сей день - клуб онлайн-покера HeavyGames. Администратор.
январь 2010г. - июнь 2010г. - Интернет-магазин UniShop. Администратор.
октябрь 2009г. - январь 2010г. - Интернет-магазин UniShop. Контент-менеджер.
Дополнительная информация:
Знание языков программирования:
- Pascal
- Object pascal (Delphi)
Создание локальных баз данных (Paradox)
Знание аппаратной части ПК.
Иностранный язык - английский (читаю, перевожу со словарем)
Личные качества:
Умение принимать решения и нести ответственность за них, умение работать как самостоятельно, так и в команде, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, целеустремленность.