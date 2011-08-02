Студент IT-специальности. Контент-менеджмент, администрирование сайтов.

Семейное положение: не женат

Образование:

2007г. – по сей день – ГОУ ВПО «Норильский индустриальный институт, факультет электроэнергетики экономики и управления. Квалификация – инженер информационных систем и технологий (в энергетике);

Опыт работы:

январь 2011г. - по сей день - клуб онлайн-покера HeavyGames. Администратор.

январь 2010г. - июнь 2010г. - Интернет-магазин UniShop. Администратор.

октябрь 2009г. - январь 2010г. - Интернет-магазин UniShop. Контент-менеджер.

Дополнительная информация:

Знание языков программирования:

- Pascal

- Object pascal (Delphi)

Создание локальных баз данных (Paradox)

Знание аппаратной части ПК.

Иностранный язык - английский (читаю, перевожу со словарем)

Личные качества:

Умение принимать решения и нести ответственность за них, умение работать как самостоятельно, так и в команде, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, целеустремленность.