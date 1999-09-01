ИТ директор, системный администратор

Информационные технологии/Интернет

Передача данных и доступ в интернет

Сетевые технологии

Системный администратор

Образование

Основное

2004 - Омский Государственный Педагогический Университет, Информатика, Диплом

2002 - Сибирская Региональная Школа Бизнеса, АС и ВТ, диплом с отличием

Дополнительно

Системное администрирование Unix, Сертификат

Системное администрирование Linux, Сертификат

Системное администрирование Windows Server 2000, Сертификат

Защита сетевых технологий, Сертификат

Администрирование сетей Cisco, Сертификат

Основы безопасности сетей, Сертификат

Язык программирования PHP, Сертификат

Семейство протоколов TCP/IP, Сертификат

Аналитик курсов иностранных валют, Диплом

Профессиональный опыт:

08.2008 – по настоящее время ЗАО «Инвестэлектросвязь» (торговая марка Корбина телеком, Билайн Бизнес)

Технический директор

Управление строительством FTTB сети передачи данных в Омской области. Проектирование технической стороны, стратегии развития сети передачи данных. Подбор подрядных организаций. Взаимодействие с УФСБ и Госнадзором по Омской области. В подчинении технический департамент – 78 человек.

02.2008 — 06.2008 ООО «АлСи-Телеком» (контракт)

Менеджер проектов.

Управление проектами в компании-интеграторе «Cisco».

11.2007 — 02.2008 ООО «Мостовик Медиа» (контракт)

ИТ директор.

Проектирование ИТ ресурсов. Внедрение системы документооборота. Разработка политик безопасности компании. Разработка нормативной документации ИТ ресурсов. Администрирование:

FreeBSD, Mysql, Bind, Apache, Squid, Exim, PHP (Framework, Scripts), Perl (Scripts), C++

(Unix/Linux сетевое программирование)

09.2006 — 11.2007 ОАО "РосСельхозБанк"

Сетевой администратор, администратор безопасности, администратор ключевой системы,

заместитель начальника отдела информационного обеспечения.

FreeBSD, SCO UnixWare, Debian Linux, Mysql, Progress (АБС Бисквит), Bind, Apache, Squid,

Sendmail, Postfix, Cisco, PHP (Framework, Scripts), Perl (Scripts), C++ (Unix/Linux), uucp, ssh

Планирование текущих расходов отдела, подбор сотрудников, подбор и работа с

поставщиками оборудования и услуг телематики, работа с ключевыми документами ЦБ РФ, системы шифрования, работа с ключевыми документами организации, проектирование развития сети.

05.2005 - 08.2006 ООО "Комплексные Компьютерные Системы"

Системный администратор

FreeBSD, Mysql, Oracle, PostgreSQL, Bind, Apache, Squid, Sendmail, Postfix, TACACS+, Cisco

10.2004 - 04.2005 ЗАО "Лабаратория Касперского"

Инженер по тестированию

Тестирование *nix линейки продуктов

06.2004 - 09.2004 ОАО "Омск-Банк"

Системный администратор

FreeBSD, Radius, Mysql, Oracle, Bind, Apache, Squid, Sendmail, Cisco

10.2003 - 05.2004 ООО "Комплексные Компьютерные Системы"

Системный администратор

FreeBSD, Radius, Mysql, PostgreSQL, Bind, Apache, Squid, Sendmail

09.1999 - 10.2003 ООО "Эф-один"

Системный администратор, инженер

FreeBSD, Radius, Mysql, Bind, Apache, Squid, Sendmail

Устранение мелких дефектов и диагностика оборудования