Dragonkent

Ищу работу!

Ищу работу.

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Доброго времени суток дорогие пользователи!

Итак, приступим к делу. Я ищу работу связанную либо с игровым сервером

World of Warcraft либо с работой на сайте (Игровом портале).

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Связь со мной:

E-mail: [email protected]

ICQ: 572074903

Skype: Itachi31183

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