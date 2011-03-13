Dragonkent

Ищу работу!
Ищу работу.
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Доброго времени суток дорогие пользователи!
Итак, приступим к делу. Я ищу работу связанную либо с игровым сервером
World of Warcraft либо с работой на сайте (Игровом портале).
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Связь со мной:
E-mail: [email protected]
ICQ: 572074903
Skype: Itachi31183
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