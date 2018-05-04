Dragunkina407

Составление бизнес-плана, ведение управленческого учета, анализ эффективности деятельности бизнеса
Образование: Киевский национальный экономический университет, магистр по финансам (красный диплом)
Дополнительное образование: Институт бизнес-технологий МАХ "Атлант-М", управленческий курс «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы», диплом с отличием.
Опыт ведения финансового учета - 6 лет.
Могу составить полный или сокращенный бизнес-план (только финансовые показатели), рассчитать срок окупаемости проекта.
Веду управленческую отчетность (отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках).
Могу создать формы учета деятельности или расчет показателей эффективности работы бизнеса с учетом пожеланий заказчика.