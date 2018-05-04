Dragunkina407

Составление бизнес-плана, ведение управленческого учета, анализ эффективности деятельности бизнеса

Образование: Киевский национальный экономический университет, магистр по финансам (красный диплом)

Дополнительное образование: Институт бизнес-технологий МАХ "Атлант-М", управленческий курс «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы», диплом с отличием.

Опыт ведения финансового учета - 6 лет.

Могу составить полный или сокращенный бизнес-план (только финансовые показатели), рассчитать срок окупаемости проекта.

Веду управленческую отчетность (отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках).

Могу создать формы учета деятельности или расчет показателей эффективности работы бизнеса с учетом пожеланий заказчика.