Верстка книг, буклетов. Excel. Фотография.

Верстка книг. Срок исполнения для 200 страниц с фотографиями с 2, 3-мя корректировками заказчика - не менее 1 месяца. Сюда входит обработка изображений, фотографий для качественной печати книги в любой типографии. Опыт работы имеется. Несколько детских книжек с рисунками животных, сборник стихотворений (380 страниц) с фотографиями периода 1932-2007 г.г. Буклеты, один из которых был на церковную тематику по истории одной из восстановленной старинной церкви Архангельской области и преподнесен с положительным отзывом Владыки Тихону. Фотографии природы. Профессионально владею многими программными продуктами, приложениями. Образование высшее-техническое - (энергетика).