Dram89

Иван Dram89

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Ответственный,целеустремленный,стремление к карьерному росту
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$50/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$50/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$50/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга