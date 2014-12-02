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Иван
Dram89
Dram89
35 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
Ответственный,целеустремленный,стремление к карьерному росту
Действие аккаунта приостановлено!
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$50/час
от $20
от 1 часа
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$50/час
от $20
от 1 часа
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$50/час
от $20
от 1 часа
нет рейтинга
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Цены на услуги
3
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