Dranduletka

Основные достижения:
Магистр современных исторических исследований.
Сотрудник Центра цифровой гуманитаристики.
Свыше 20 академических публикаций.
Автор 2 патентов.
Организация 20 мероприятий федерального уровня и 3 - международного.
Свыше 15 журналистских статей.
Стипендиат Оксфордского фонда с 2016 по 2020 гг.
Основные навыки:
Microsoft office; STATISTICA, MAXQDA-12, Google analytics и др.
Написание анонсов, обзорных статей, аналитических материалов и академических публикаций.
Подготовка презентаций проектов, исследований, выставок современного искусства и соц.арта.
Иностранный языки:
Английский (перевод с английского и на английский)
Украинский (перевод с украинского и на украинский)
Немецкий (перевод с немецкого)
Корейский (перевод с корейского)
Македонский (перевод с македонского)
Болгарский (перевод с болгарского)
Словенский (перевод с словенского)
Предлагаю:
Могу помочь с планирование и выполнением аналитической работы, переводами, написаниями текстов в сфере истории, искусства, культуры и современной политики.