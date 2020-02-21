Dranduletka

📊 анализ данных; 📰 статьи для СМИ; 🗃 исследования; 📱 подготовка анонсов мероприятий; 📋 разработка дизайна иссл

Основные достижения:

Магистр современных исторических исследований.

Сотрудник Центра цифровой гуманитаристики.

Свыше 20 академических публикаций.

Автор 2 патентов.

Организация 20 мероприятий федерального уровня и 3 - международного.

Свыше 15 журналистских статей.

Стипендиат Оксфордского фонда с 2016 по 2020 гг.

Основные навыки:

Microsoft office; STATISTICA, MAXQDA-12, Google analytics и др.

Написание анонсов, обзорных статей, аналитических материалов и академических публикаций.

Подготовка презентаций проектов, исследований, выставок современного искусства и соц.арта.

Иностранный языки:

Английский (перевод с английского и на английский)

Украинский (перевод с украинского и на украинский)

Немецкий (перевод с немецкого)

Корейский (перевод с корейского)

Македонский (перевод с македонского)

Болгарский (перевод с болгарского)

Словенский (перевод с словенского)

Предлагаю:

Могу помочь с планирование и выполнением аналитической работы, переводами, написаниями текстов в сфере истории, искусства, культуры и современной политики.