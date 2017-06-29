Есть сервис [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2F]www.mail-tester.com/[/url] Надо будет по нему дожать до 10 из 10 почтовые письма с трех сайтов на DLE [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2Fweb-ve8nk]www.mail-tester.com/web-v...[/url] пример должен быть таким Сейчас скорее всего там 2 из 10