Нужно сделать личный кабинет как указано в Техническом задании. ТЗ выдам в ЛС
Александр Моисеенко DrayksDrayks
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Краткое ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1n1d-YI_U-WoE_HpywDfUd_cyGi3fDOGkmz7mP_ejEso/mobilebasic Просьба указывать срок и стоимость. Примеры макетов во вложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать сайт на шаблоне Битрикс, а именно: 1. Убрать все лишние элементы, предусмотренные шаблоном, но не нужные для даннного магазина. 2. Сделать красивое оформление сайта в рамках возможностей настроек данного шаблона. 3. Исправить то, что наломал заказчик, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сервис [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2F]www.mail-tester.com/[/url] Надо будет по нему дожать до 10 из 10 почтовые письма с трех сайтов на DLE [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2Fweb-ve8nk]www.mail-tester.com/web-v...[/url] пример должен быть таким Сейчас скорее всего там 2 из 10Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
2) На слайдере убрать квадратики, отоброжающие номер слайда. Оставить только стрелки для перещелкивания. 3) Поисковую строку по стилю сделать, как на сайте vapecoast.ru , только на белом фоне (с фонами определяться будем в конце работы) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать на Drupal 8. Адаптивные HTML-макеты свёрстаны. Есть готовые свёрстанные HTML-макеты. [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F9w1m%2FD2u84Qeoh]cloud.mail.ru/public/9w1m...[/url] Нужно чтобы была возможность установить на главной странице на первом экране в бэкграунде видео. Также же необходимо, чтобы была мультиязычность (2 языка). Напишите оценку по срокам. Работа ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад