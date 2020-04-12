Дизайнер интерьера

Я работаю в сфере дизайна интерьера уже более 5ти лет. За все это время я участвовала во множестве как небольших, так и крупных проектах, таких как дома, отели, школы. Владею Corel Draw, ArchiCAD, AutoCAD, Photoshop.

Могу вам предложить такие услуги, как создание концепт-бордов, интерьерных чертежей и разверток стен, отрисовка высококачественных скетчей в фотошопе. Я ответственная и серьезная.

Открыта к сотрудничеству.