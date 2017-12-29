$2
Необходимо установить на сайт (CMS WordPress) поп-ап (триггер — кнопки), в которой будет форма обратного звонка (номер телефона, имя, кнопка отправить). Заявки должны приходить на почту.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Необходимо установить на сайт (CMS WordPress) поп-ап (триггер — кнопки), в которой будет форма обратного звонка (номер телефона, имя, кнопка отправить). Заявки должны приходить на почту.
Необходимо сверстать 1 главную страницу сайта по psd шаблону. CMS WordPress. Задача не сложная, присутствуют "карусельки" и pop-up. Срок 3 дня.