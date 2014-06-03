Разработка и продвижение сайтов

***************************Комплексное продвижение сайтов*************************

- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося

- SEO-анализ , просчёт частотности запросов

- Внутренняя оптимизации сайта

- Грамотное составление МЕТА-тегов

- Составление файлов robots.txt и sitemap.xml

- Настройка редиректов, работа с .htaccess

- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта

- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация

- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика

- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика

- Улучшение поведенческого фактора

- Увеличение рейтингов социальной активности

- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков

- Работа с биржами купли/продажи вечных/арендных ссылок

- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц

Оплата: 50% в начале месяца — 50% в конце

Работа прекращается, если заказчик не оплачивает оставшуюся сумму/предоплату на следующий месяц в течении 3 дней с момента сдачи мною отчёта.

*****************************Внутренняя оптимизация сайта*************************

- Выполнение всех внутренних работ по сайту

- Подготовка сайта к продвижению

**************************SEO-аудит сайта, анализ, рекомендации*************************

- Анализ юзабилити

- Анализ положения сайта

- Анализ конкуренции

- Анализ оптимизации сайта

- Рекомендации по продвижению

- Стратегия по продвижению

*******************************Создание сайтов под ключ*************************

Сайт-визитка с типовой структурой и шаблонным дизайном (с уникализацией дизайна ) — от 100 $;

Сайт-визитка с индивидуальным дизайном — от 280$;

Корпоративный сайт (15 страниц и более) с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 250$;

Корпоративный сайт (15 страниц и более) с индивидуальным дизайном — от 390$;

Интернет магазин с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 250$;

Интернет магазин с индивидуальным дизайном — от 580$;