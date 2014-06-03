***************************Комплексное продвижение сайтов*************************
- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося
- SEO-анализ , просчёт частотности запросов
- Внутренняя оптимизации сайта
- Грамотное составление МЕТА-тегов
- Составление файлов robots.txt и sitemap.xml
- Настройка редиректов, работа с .htaccess
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта
- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация
- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика
- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика
- Улучшение поведенческого фактора
- Увеличение рейтингов социальной активности
- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков
- Работа с биржами купли/продажи вечных/арендных ссылок
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц
Оплата: 50% в начале месяца — 50% в конце
Работа прекращается, если заказчик не оплачивает оставшуюся сумму/предоплату на следующий месяц в течении 3 дней с момента сдачи мною отчёта.
*****************************Внутренняя оптимизация сайта*************************
- Выполнение всех внутренних работ по сайту
- Подготовка сайта к продвижению
**************************SEO-аудит сайта, анализ, рекомендации*************************
- Анализ юзабилити
- Анализ положения сайта
- Анализ конкуренции
- Анализ оптимизации сайта
- Рекомендации по продвижению
- Стратегия по продвижению
*******************************Создание сайтов под ключ*************************
Сайт-визитка с типовой структурой и шаблонным дизайном (с уникализацией дизайна ) — от 100 $;
Сайт-визитка с индивидуальным дизайном — от 280$;
Корпоративный сайт (15 страниц и более) с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 250$;
Корпоративный сайт (15 страниц и более) с индивидуальным дизайном — от 390$;
Интернет магазин с типовой структурой и шаблонным дизайном — от 250$;
Интернет магазин с индивидуальным дизайном — от 580$;
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