Копирайтинг, нейминг, написание статей, сценариев рекламных ороликов.

Творческая особа готова помочь Вам с написанием статей, окажет содействие в ответственном выборе названия фирмы (проекта, агентства, предприятия...), разработает для Вас слоганы, лозунги, если потребуется, напишет джинглы, корпоративные гимны, сценарии видеороликов.

Образование:

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, специальность: Режиссура и дизайн рекламы. Диплом с отличием

Опыт работы: Рекламное агентство Today, разработка и создание рекламных роликов

В настоящее время являюсь арт-директором праздничного агентства.

С огромным удовольствием помогу Вам вас продать!