Копирайтинг, нейминг, написание статей, сценариев рекламных ороликов.
Творческая особа готова помочь Вам с написанием статей, окажет содействие в ответственном выборе названия фирмы (проекта, агентства, предприятия...), разработает для Вас слоганы, лозунги, если потребуется, напишет джинглы, корпоративные гимны, сценарии видеороликов.
Образование:
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, специальность: Режиссура и дизайн рекламы. Диплом с отличием
Опыт работы: Рекламное агентство Today, разработка и создание рекламных роликов
В настоящее время являюсь арт-директором праздничного агентства.
С огромным удовольствием помогу Вам вас продать!
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