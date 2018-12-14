Интернет-маркетолог социальных сетей, Vеb дизайнер

В данный момент , я занимаюсь рекламой в соцсетях (ВК,, фейсбук, инстаграм),и

И я могу заняться продвижением твоего проекта в соцсетях.

Чем я могу помочь:

Составить портрет твоей целевой аудитории

Посчитать твою воронку продаж, чтобы оптимизировать бюджет

Разработать подходящую стратегию запуска проекта

На основе выбранной стратегии создаю продающую страницу/группу ВК( (Facebook)

Создаю и упаковываю бесплатный оффер

Создаю и упаковывваю платный оффер

Создаю контент-план

Кому я могу помочь:

Для себя выбрала нишу продвижение творческих мероприятий , или любых других связанных с культурой и искусством( творческие лекции , мастер-классы, выставки, художественные школы, мастерские и т.д)

Но в рамках практики , готова помочь любому проекту

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