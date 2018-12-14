Drigess

Наталия Drigess

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Интернет-маркетолог социальных сетей, Vеb дизайнер

В данный момент , я занимаюсь рекламой в соцсетях (ВК,, фейсбук, инстаграм),и

И я могу заняться продвижением твоего проекта в соцсетях. 

Чем я могу помочь: 

Составить портрет твоей целевой аудитории 

Посчитать твою воронку продаж, чтобы оптимизировать бюджет 

Разработать подходящую стратегию запуска проекта 

На основе выбранной стратегии создаю продающую страницу/группу ВК( (Facebook) 

Создаю и упаковываю бесплатный оффер 

Создаю и упаковывваю платный оффер 

Создаю контент-план 

Кому я могу помочь: 

Для себя выбрала нишу продвижение творческих мероприятий , или любых других связанных с культурой и искусством( творческие лекции , мастер-классы, выставки, художественные школы, мастерские и т.д) 

Но в рамках практики , готова помочь любому проекту 

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