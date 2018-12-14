В данный момент , я занимаюсь рекламой в соцсетях (ВК,, фейсбук, инстаграм),и
И я могу заняться продвижением твоего проекта в соцсетях.
Чем я могу помочь:
Составить портрет твоей целевой аудитории
Посчитать твою воронку продаж, чтобы оптимизировать бюджет
Разработать подходящую стратегию запуска проекта
На основе выбранной стратегии создаю продающую страницу/группу ВК( (Facebook)
Создаю и упаковываю бесплатный оффер
Создаю и упаковывваю платный оффер
Создаю контент-план
Кому я могу помочь:
Для себя выбрала нишу продвижение творческих мероприятий , или любых других связанных с культурой и искусством( творческие лекции , мастер-классы, выставки, художественные школы, мастерские и т.д)
Но в рамках практики , готова помочь любому проекту
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