Обработка фото в стиле Drim_Art

Удаленная работа через интернет.

Обработка фото и видео . Не фотошоп (собственный уникальный программный продукт с использованием искусственного интеллекта и нейронныйх сетей). Комбинирование

и стилизация фото. Создание картин и рисунков из фото. Восстановление старых

фото, перевод ч-белого фото в цветные. Супер увеличение изображений без потери качества (нейронные сети). Перенос объекта переднего плана на другой фон с

последующей стилизацией под разные образы. Фото на памятники и сувениры (под

станки для гравировки). Создание gif и видео из статичных фото. Связь по эл. почте, или по телефону через WhatsApp, Viber. Почта postolit1 "собака" mail.ru. Примеры обработки изображений на сайте umka-sis.ru

Remote work via the Internet.

Photo and video processing . Not Photoshop (its own unique software product using artificial

intelligence and neural networks). Combining and styling photos. Create

pictures and drawings from photos. Restore old photos, convert black-and-white

photos to color ones. Super magnification of images without loss of quality

(neural networks).Transfer of the foreground object to a different background,

followed by stylization for different images. Photos for monuments and

souvenirs (for engraving machines). Create GIFs and videos from static photos.

Communication by email, or by phone via WhatsApp, Viber. Post office

postolit1 "dog" mail.ru. Examples of image processing on the site umka-sis.ru