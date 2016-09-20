Верстка сайтов на HTML, HTML5, CSS, CSS3, PHP.

Знаниями таких web языковобладаю: HTML, CSS, PHP,JavaScript. Умею работать с PHP my admin,photoshop, MS word, OpenServer, denwer. Знаком сCMS Wordpress, Opencart, Joomla. На Joomla натягивал шаблоны.

После своего первого серьезного заказа обучился навыкам работы с CMS Joomla,

вешать на нее шаблоны, подключать модули. Начал работать с функциями на js.

Работал с рекурсией для вывода меню. Работал с куками при создании покупки

товара в интернет магазине. Научился работать с Ajax. Очень нравится получать

новые знания в этой сфере, постоянно получать новые знания и создавать из

простых строчек кода красивые сайты. На данный момент разрабатываю свой

интернет магазин вот ссылка http://china-products.esy.es/ на CMS Opencart. Так жеимеются еще несколько проектов вот мой блог dronboy.esy.es написан без использования CMS, и вот мой сайтфото-лайкер (для участия в фото-батлах) photo-liker.esy.es. Разрабатывал сам на JS слайдер. Сделал рейтинг для статей на блоге.

Не имею вредных привычек.