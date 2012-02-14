Dronakasmart

Владислав Dronakasmart

 
37 летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайн сайтов, верстка html+css

Опыт работы - 3 Года

Основные навыки:

Дизайн макетов сайтов (Photoshop)

Html

CSS

Дизайн сайтаHTMLCSSPhotoshop
Портфолио
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 10 дней
#3210
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4876
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
#5025
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#6607