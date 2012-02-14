Дизайн сайтов, верстка html+css
Опыт работы - 3 Года
Основные навыки:
Дизайн макетов сайтов (Photoshop)
Html
CSS
Портфолио
- Дизайн для сайта Эмалировки ванн146 просмотров
- Вариация на тему обучения149 просмотров
- Лого для безымянного мини отеля171 просмотр
- Лого для обучающей компании216 просмотров
- Grunge144 просмотра
- Без названия170 просмотров
- Без названия191 просмотр
- Без названия171 просмотр
- Без названия195 просмотров
- Без названия175 просмотров
- Без названия216 просмотров
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HTML-верстка
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