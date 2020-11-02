DropFX

Сергей DropFX

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная разработка сайтов.

Я новичок в на этой платформе, нужны работы для портфолио, согласен выполнить абсолютно бесплатные заказы.

  • Я разрабатываю крупные системы, сайты, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • GulpJS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 10:00 MSKГарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на сайты 12 мес.
  • Гарантия на верстку 1 мес.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта СберБанк.

Портфолио