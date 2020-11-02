Профессиональная разработка сайтов.

Я новичок в на этой платформе, нужны работы для портфолио, согласен выполнить абсолютно бесплатные заказы.

Я разрабатываю крупные системы, сайты, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

GulpJS

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 10:00 MSKГарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на сайты 12 мес.

Гарантия на верстку 1 мес.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: