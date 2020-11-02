Профессиональная разработка сайтов.
Я новичок в на этой платформе, нужны работы для портфолио, согласен выполнить абсолютно бесплатные заказы.
- Я разрабатываю крупные системы, сайты, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- GulpJS
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 10:00 MSKГарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на сайты 12 мес.
- Гарантия на верстку 1 мес.
- Карта СберБанк.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Первая работа на другом проекте фрилансеров.55 просмотров