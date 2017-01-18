Требуется дизайн дизайн шапки группы с фото автора блога и варианты для нескольких видов постов. Обязательно наличие подобных работ в портфолио Сообщайте цену и сроки. Спасибо!
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1200
Необходимо запустить трафик на сайт. Бюджет на рекламу (50, 100 и 150 тыс. руб/мес.) Вот сам сайт https://shevelev-trade.ru Заявки присылайте с: Цена за настройку кампанииСроки необходимые ...Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо: найти 20 авторов на бирже копирайтинга на тему криптовалют по готовому алгоритмувыдать ТЗ автору (создать заказ на бирже)принять готовую работу у автора и проверить на соответствие ТЗОплата 8 000 руб ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищем адекватного верстальщика в команду для работы над проектом знание jquery, (работа с Instant CMS)опыт верстки под PHP фреймворкиверстать html css (flex grid)работать с препроцессором sassвёрстка по макетам из Sketch (импортированные в ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу верстальщика для работы над сайтом. Требуемые знания: - html - css - js - php (приветствуется) Опыт работы над адаптивными проектами ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача - разработать сайт работая в команде из трех человек. Требуется программист имеющий опыт работы с CMS Live Street и/или с шаблонизатором Smarty. Обязательные требования ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищем семантика-аналитика в команду (сайт про цветочки, лютики и всякую растительность красивую) Обязанности: Составление технических заданий (ТЗ) для написания статей копирайтерами Порядок работы: ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу контент-менеджера для наполнения статейного сайта. Обязанности: - оформление текста - поиск фотографий - подбор тематических видео (на youtube) Адиминка WordPress, объём работы постоянный. ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищется программист способный доделать то, что начал другой специалист и в дальнейшем развивать сайт. На данный момент не работает: - Не работает фильтр в главном меню (новое, сейчас обсуждают..); ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать верстку (резиновую) Есть макеты страницы: -970px -750px -320pxЗавершен8 лет назад
Добрый день. В разделе сайта Информация добавить категории для статей (дизайн есть в psd) при клике на категорию должны открываться все статьи относящиеся к этой категории. В разделе Категория сделать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Добрый день. Необходимо нарисовать дизайн сайта пластиковых окон. Начальная концепция уже есть. Оплата после сдачи работы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Добрый день. Необходимо нормально сверстать одну страницу. Весь текст на странице должен быть текстом. Тень под текстом на цветных плашках сделать через CSS (например с помощью сервиса new.s-sd . ru) ...Завершен8 лет назад
- $150
Здравствуйте. Есть готовый дизайн сайта. Прорисовано в трёх вариантах 970, 750 и 320 pix. Необходимо сверстать и натянуть на движок 1СБитрикс. (сейчас на хосте старый сайт) Макеты обсудим ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется сверстать три страницы сайта 1) Главная (на главной сделать один эффект - при наведении курсора на картинку она должна плавно деформироваться чуть-чуть в перспективе (друг под ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Необходимо настроить на сайте поля (где клиент вводит данные "имя", "телефон" и т.д.) таким образом, что бы все данные отправлялись в соответствующие поля в CRM Битрикс24 т.е. когда пользователь ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходима верстка страниц сайта и натежка на 1С-Битрикс. Дополнительно нужно будет через API подключиться к стороннему сервису для получения данных. Просьба откликаться тем у кто постоянно на связи в skype ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать в таблице выпадающий список (многоуровневый) если в выбрано значение "А" в перовой колонке, покажи во второй колонке "список городов" если изменить "А" в первой колонке на "АА", ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад