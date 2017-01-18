Dropper

Павел Dropper

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Archangel_s
Сергей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработать верстку одной старницы (адаптив)
Чётко поставил задачу. Всегда на связи (если возникали вопросы). Приятное общение. Оплата в срок, как договаривались. Рекомендую. Работаем дальше....
Отличная работа. Всё сделано так, как было нужно и в срок. Рекомендую Сергея, как отличного верстальщика и программиста. Обращайтесь, не пожалеете! Продолжаем сотрудничество.
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design2016
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта пластиковых окон в стиле лэндинг-пейдж
Спасибо за сотрудничество! Хороший заказчик. Работать с Павлом понравилось - приятное общение, детальное обсуждение ТЗ. Работаем дальше. Рекомендую!
Все отлично. Мария всегда на связи. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
vetal_il
Виталий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Верстка одной страницы
CSS
Хороший заказчик, качественный макет, приятно было работать, своевременная оплата
Спасибо Виталию за оперативность и качество. Буду обращаться и с другими проектами. Рекомендую как порядочного и качественного специалиста!
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vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
23 отзыва
$100
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка 3 страницы
Все отлично, рекомендую как порядочного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Крайне доволен работой с Владом. Всегда на связи, отвечает подробно на все вопросы, предлагает решения. Обязательно буду работать с ним и дальше. Рекомендую!
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