Разработка конструкций, изделий машиностроения, дизайнерских изделий, макетов для гравировки или лазерной резки, сопроводительной документации.

Выполняю работы по разработке конструкторской документации как основной области, и дополнительной тексты, копирайтинг. Возьму заказы дешевле для портфолио, качество гарантирую.

Являюсь дипломированным специалистом в следующих областях:

- автоматизации технологических процессов;

- управлении качеством.

Разнопрофильный инженер- конструктор со стажем.

Разработка документации согласно ЕСКД. Основные программы

Компас 3D;

AutoCad, NanoCad;

SolidEdge, Solidworks.

В том числе готов выполнять разноплановую внепрофильную работу, есть опыт в написании статей и текстов .