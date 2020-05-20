Разработка конструкций, изделий машиностроения, дизайнерских изделий, макетов для гравировки или лазерной резки, сопроводительной документации.
Выполняю работы по разработке конструкторской документации как основной области, и дополнительной тексты, копирайтинг. Возьму заказы дешевле для портфолио, качество гарантирую.
Являюсь дипломированным специалистом в следующих областях:
- автоматизации технологических процессов;
- управлении качеством.
Разнопрофильный инженер- конструктор со стажем.
Разработка документации согласно ЕСКД. Основные программы
Компас 3D;
AutoCad, NanoCad;
SolidEdge, Solidworks.
В том числе готов выполнять разноплановую внепрофильную работу, есть опыт в написании статей и текстов .
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