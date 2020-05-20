Dropten71

Александр Dropten71

 
29 летРоссия/Тула
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка конструкций, изделий машиностроения, дизайнерских изделий, макетов для гравировки или лазерной резки, сопроводительной документации.

Выполняю работы по разработке конструкторской документации как основной области, и дополнительной тексты, копирайтинг. Возьму заказы дешевле для портфолио, качество гарантирую.

Являюсь дипломированным специалистом в следующих областях: 

- автоматизации  технологических процессов; 

- управлении качеством.

Разнопрофильный инженер- конструктор со стажем.

Разработка документации согласно ЕСКД. Основные программы 

Компас 3D;

AutoCad, NanoCad;

SolidEdge, Solidworks.

В том числе готов выполнять разноплановую внепрофильную работу, есть опыт в написании статей и текстов .

Написание статейAutoCADSolidWorks