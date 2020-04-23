Druchanovae

Удалённо выполняю работы на заказ

Здравствуйте! Приглашаю к сотрудничеству!

О себе- высшее педагогическоеобразование ( английский) , средне-специальное образование ( педагогический

колледж , учитель английского и немецкого языков) .Также смогу быть наборщиком

или переводчиком текстов.

Знание иностранных языков: английский ( не нижеIntermediate, может, выше), немецкий (Средний уровень владения, опыт ведения

уроков на данном языке, репетиторство), французский- начальный уровень.