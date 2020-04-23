Druchanovae

Удалённо выполняю работы на заказ
Здравствуйте! Приглашаю к сотрудничеству!
О себе- высшее педагогическоеобразование ( английский) , средне-специальное образование ( педагогический
колледж , учитель английского и немецкого языков) .Также смогу быть наборщиком
или переводчиком текстов.
Знание иностранных языков: английский ( не нижеIntermediate, может, выше), немецкий (Средний уровень владения, опыт ведения
уроков на данном языке, репетиторство), французский- начальный уровень.
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