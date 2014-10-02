Сайт визитка, Лендинг, интернет магазин, Яндекс Директ под ключ
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Сайт Визитка - 12000р http://www.fotograf-tula.ru/
Интернет магазин 15000р. http://shop.zubochistka1.ru/
Продвижение сайта ТОП 10 поисковых систем ЯНдекс и Google - цена от 25000р
Настройка Яндекс Директ компании от 5500р.
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