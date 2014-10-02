Сайт визитка, Лендинг, интернет магазин, Яндекс Директ под ключ

Всегда открыт для общения и конкретных предложений касающихся создания сайтов визиток, продающих страниц Лендингов, электронных магазинов или каталогов.

Наполнение товарами, подключение платежных систем, оптимизация и продвижение сайта. Настройка проведение Яндекс Директ компаний.

Сайт Визитка - 12000р http://www.fotograf-tula.ru/

Интернет магазин 15000р. http://shop.zubochistka1.ru/

Продвижение сайта ТОП 10 поисковых систем ЯНдекс и Google - цена от 25000р

Настройка Яндекс Директ компании от 5500р.