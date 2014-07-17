Нужно сделать адаптивную верстку сайта (ИМ), превью страниц в приложении
- HTML-верстка24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется верстка пк и мобил версии сайта и то и другое адаптивное (в рамках своих разрешений) Требуется высокий уровень и внимательность к деталям. Жду предложений по цене и времени (лучше качественно чем быстро)HTML-верстка22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Мобильная версия http://domatv.by/ Мобильная + планшетная На мобильной страницы: 1. Главная 2. Раздел 3. Товар 4. Корзина 5. Оформление заказаЗавершен9 лет назад
Нужно отверстать и натянуть макет на Insales (может быть выполнено разными людьми) Из особенностей: - Мобильная, планшетная и ПК версии (адаптивная верстка) - Настройка передачи заказов по API Высылайте предложения по цене и срокамИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $550
1. Сайт для крема от морщин "Люцерин"(прикрепил прототип, тексты выслал на почту) 2. Ленд для средства по борьбе с целлюлитом (прототипа к сожалению нет. ТЗ с текстом прикрепил.)Завершен9 лет назад
- $500
Нужен очень качественный и красивый дизайн на медицинскую тематикуЗавершен9 лет назад
Хочу заказать сразу 3 сайта, очень нравится с вами работатьЗавершен9 лет назад
Требуется сделать интернет магазин с товарами для декоративных собак. Стиль гламурный. Требуемые страницы: 1. Главная 2. Страница раздела 3. Страница товара 4. Форма заказа 5. Страница подтверждения Оплата и сроки обсуждаемы. Тз с фотографиями товаров, текстами и прочим при личном общении.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется редизайн сайта power-braselet.ru (полный или частичный). Тексты и информативную помощь обеспечим.Завершен9 лет назад
Надо нарисовать две посадочные страниц (landing page), ищу только опытных дизайнеров Подробное ТЗ вышлю лично, после ознакомления с вашим портфолио Без опыта в лендингах просьба не откликаться.Завершен9 лет назад