Druidov

Данила Друидов Druidov

 
41 годБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Мобильная версия
Спасибо за проект! Данила — отличный заказчик, приятный в общении, постоянно на связи.
Все отлично, минимальные правки, очень оперативно.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$550
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать 2 высококачественных лендинга
Хороший заказчик с интересными проектами и подробными ТЗ. Предоплата, постоплата, на связи — все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству!
Все супер! Правки внеслись почти мгновенно, отличный дизайнер!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Сайт - лендинг на медицинскую тематику
Спасибо за проект) Снова все хорошо: детальное ТЗ, разбитое на блоки, предоплата, оплата. Рекомендую)
Спасибо ,все замечтательно
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лендингов
Спасибо за интересные проекты! Мои рекомендации Даниле: отличный заказчик с моментальной оплатой))
Отличная работа, быстро и качественно, а главное удобно - отдал тз, получил работу с первого раза что хотел
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Редизайн популярного лендинга
Отличный заказчик с интересными проектами. Готов сотрудничать дальше))
Буря положительных эмоций, дизайн супер - жги еще!!!
Ответный отзыв