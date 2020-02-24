Здравствуйте! Представляю Вам свои услуги по написанию музыки. У меня Вы сможете найти самые низкие цены! Спасибо Вам за то, что прочитали это

﻿Снова Здравствуйте! Приветствую Вас на своей странице. Расскажу немного о себе, чтобы Вы могли иметь представление кто и я чем занимаюсь.

﻿Меня зовут Андрей и я занимаюсь музыкой. На данный момент времени мой опыт в создании музыки (а именно: сведение,написание минуса, изредка пишу текст к песне,мастеринг). Уже успел написать несколько минусов для своего портфолио,а также свел и написал минус для трека,который находится уже на рассмотрении для публикации на всевозможных площадках.

﻿В связи с тем, что мой опыт ещё довольно-таки мал, я беру небольшую плату за свои услуги. Надеюсь, что Вам будет приятно общение и взаимодействие со мной. Пишите свои отзывы, Всем спасибо!