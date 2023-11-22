Ищется аниматор(художник) для исторического канала на ютубе, анимация простая, рисунки простые

Приветствуем, Исторический Энтузиаст!



Мы в поиске талантливого художника-аниматора, готового воссоздать исторические моменты в увлекательных анимациях для нашего канала на YouTube! Если ты разделяешь нашу страсть к прошлому и умеешь визуализировать его в увлекательных историях, ты - именно тот, кого мы ищем!



О Проекте:



Наш канал - это путеводитель в прошлое, где каждый эпизод - это увлекательное погружение в историю. Мы рассказываем о великих событиях, личностях и повседневной жизни разных эпох. Наша миссия - сделать историю доступной, увлекательной и визуально привлекательной.



Критерии:



Художественный Талант: Опыт в создании анимаций и иллюстраций. Мы ищем творческих личностей, способных привнести в историю свежий взгляд.



Креативность: Готовность предлагать и воплощать креативные идеи для анимаций, которые будут увлекательными и образовательными.



Условия:



Энтузиазм: Мы создаем контент из любви к истории. Если ты разделяешь нашу страсть, ты найдешь здесь свое место!



Финансовое вознаграждение: Мы стремимся к росту и развитию, и готовы обсудить финансовые вопросы при долгосрочном сотрудничестве.



Контакты:



Чтобы присоединиться к нашей истории, отправь свои работы и контактную информацию на _jedder в Discord.



Почему Ты?



Ты уникален, как и истории, которые ты можешь создать. Присоединяйся к нашей команде.