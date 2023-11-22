Dssall2

Виталий Dssall2

 
33 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Ищется аниматор(художник) для исторического канала на ютубе, анимация простая, рисунки простые

Приветствуем, Исторический Энтузиаст!

Мы в поиске талантливого художника-аниматора, готового воссоздать исторические моменты в увлекательных анимациях для нашего канала на YouTube! Если ты разделяешь нашу страсть к прошлому и умеешь визуализировать его в увлекательных историях, ты - именно тот, кого мы ищем!

О Проекте:

Наш канал - это путеводитель в прошлое, где каждый эпизод - это увлекательное погружение в историю. Мы рассказываем о великих событиях, личностях и повседневной жизни разных эпох. Наша миссия - сделать историю доступной, увлекательной и визуально привлекательной.

Критерии:

Художественный Талант: Опыт в создании анимаций и иллюстраций. Мы ищем творческих личностей, способных привнести в историю свежий взгляд.

Креативность: Готовность предлагать и воплощать креативные идеи для анимаций, которые будут увлекательными и образовательными.

Условия:

Энтузиазм: Мы создаем контент из любви к истории. Если ты разделяешь нашу страсть, ты найдешь здесь свое место!

Финансовое вознаграждение: Мы стремимся к росту и развитию, и готовы обсудить финансовые вопросы при долгосрочном сотрудничестве.

Контакты:

Чтобы присоединиться к нашей истории, отправь свои работы и контактную информацию на _jedder в Discord.

Почему Ты?

Ты уникален, как и истории, которые ты можешь создать. Присоединяйся к нашей команде.