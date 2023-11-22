Приветствуем, Исторический Энтузиаст!
Мы в поиске талантливого художника-аниматора, готового воссоздать исторические моменты в увлекательных анимациях для нашего канала на YouTube! Если ты разделяешь нашу страсть к прошлому и умеешь визуализировать его в увлекательных историях, ты - именно тот, кого мы ищем!
О Проекте:
Наш канал - это путеводитель в прошлое, где каждый эпизод - это увлекательное погружение в историю. Мы рассказываем о великих событиях, личностях и повседневной жизни разных эпох. Наша миссия - сделать историю доступной, увлекательной и визуально привлекательной.
Критерии:
Художественный Талант: Опыт в создании анимаций и иллюстраций. Мы ищем творческих личностей, способных привнести в историю свежий взгляд.
Креативность: Готовность предлагать и воплощать креативные идеи для анимаций, которые будут увлекательными и образовательными.
Условия:
Энтузиазм: Мы создаем контент из любви к истории. Если ты разделяешь нашу страсть, ты найдешь здесь свое место!
Финансовое вознаграждение: Мы стремимся к росту и развитию, и готовы обсудить финансовые вопросы при долгосрочном сотрудничестве.
Контакты:
Чтобы присоединиться к нашей истории, отправь свои работы и контактную информацию на _jedder в Discord.
Почему Ты?
Ты уникален, как и истории, которые ты можешь создать. Присоединяйся к нашей команде.