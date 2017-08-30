Всё, что связано с WEB.......... и не только

У меня более 8 лет опыта с PHP. Мое главное направление работы связано с разработкой проектов под Laravel (3+ лет опыта) или CodeIgniter (6+ лет опыта) и чистом PHP (8+ лет опыта), использую в разработке современные технологии. Ищу интересную удаленную работу или проект.

• Front-End: HTML5, CSS3, Bootstrap 3, Angular.js, JQuery, Ajax;

• Back-End: PHP, Python, Node.js;

• Поисковая оптимизация, поисковая реклама;

• Laravel, CodeIgniter

• CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, ModX;

• Плагины и шаблоны \ развития темы для Joomla, Wordpress;

• СУБД: MySQL, PostgreeSQL, Oracle, MicrosoftSQL;

Вторичные навыки занимаюсь продвижением сайтов (SEO), контекстной рекламой (Google adwords, Yandex Direct) в течении 8 лет, подхожу к вопросам профессионально и скрупулезно. Среди моих клиентов, промышленные заводы, магазины, агентства недвижимости, медицинские учреждения. Имею и обновляю каждый год сертификаты от Google. За кампании с низким бюджетом принципиально не берусь, много хлопот и результат очень долгий. Комиссия за SEO от 15-20% в зависимости от сложности проекта и бюджета. Настройка контекстной рекламы от 3000-4000 рублей.