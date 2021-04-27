young copywriter

Добрый день. Я закончила институт по профессии Юрист. Поняла, что это не мое, но безумно понравилось написание курсовых и диплома, еще на 3 курсе стала помогать одногруппникам. После института закончила различные курсы копирайтера, окончательно убедилась, что хочу заниматься именно этим. Имею большой опыт в написании разнообразных текстов, ведение соц.сетей и рерайтинг.Обладаю большим опытом ведения соц. сетей. В основном пишу статьи для строительных магазинов и автосервисов. Легко вникаю в любую тему и с легкостью могу выполнить требования заказчика. Портфолио могу выслать на удобный вам электронный адрес. Выполняю задачи в четко поставленные сроки.